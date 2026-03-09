Atleta casertano vince la gara nazionale di equitazione paralimpica

L'atleta casertano Davide Riccardelli ha conquistato la gara nazionale di equitazione paralimpica nella categoria Fei Grand Prix Freestyle Grado 3 svoltasi presso il Cavaliere Countrry Club di Napoli-Agnano. In sella al suo fedele compagno di squadra, Ringo T, Riccardelli ha eseguito una prova impeccabile, confermando l'eccellente stato di forma che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni agonistiche. L'atleta si allena quotidianamente presso il Centro Ippico "I Tifatini" di Caserta, polo d'eccellenza per la disciplina. Fondamentale per la sua crescita è la guida tecnica di Claudio Belardo, psicologo e tecnico federale di equitazione paralimpica, che lo allena da oltre sei anni: un lungo percorso di preparazione che ha permesso di consolidare un binomio tecnico di altissimo livello e una sinergia impeccabile.