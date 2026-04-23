Sony ha sviluppato un robot chiamato Ace in grado di competere con i campioni di ping pong. Questo robot utilizza un sistema di sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare la traiettoria dei colpi e rispondere in tempo reale. Si tratta di un progetto che combina tecnologia avanzata e mecannica, progettato per migliorare le prestazioni e la precisione nelle sfide sportive.

Nella vita, ma in particolar modo negli sport, c’è un elemento imprescindibile che ci consente di raggiungere (o quantomeno avvicinarci) alla perfezione. No, nessun integratore: è la pratica. Ma vale lo stesso anche per i robot? A quanto pare sì. È giunta la notizia che Sony sia riuscita a sviluppare Ace, un robot in grado di primeggiare nel ping pong. All’inizio di questa settimana il robot è stato in grado di battere i migliori giocatori in quella che è diventata a tutti gli effetti una mezza maratona. Il robot sviluppato da Sony ha una caratteristica umana: gli serve pratica. È doverosa una premessa: Ace non è nato con l’obiettivo di essere il migliore, pare che lo sia diventato con il tempo e la pratica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sony dà vita ad Ace, il robot che batte i campioni di ping pong. Come ci riesce?

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