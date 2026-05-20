Un passero è stato trovato nel quartiere Camionabile e successivamente recuperato da un gruppo di persone. Le guardie hanno preso in custodia l’uccello e, dopo averlo curato, lo hanno trasportato fino a Monte Pellecchia. Il volatile è stato liberato in un’area naturale, consentendogli di tornare nella sua habitat. La vicenda ha coinvolto alcuni bambini che hanno assistito alle operazioni di salvataggio e rilascio.

? Punti chiave Chi ha trovato il piccolo volatile nel quartiere Camionabile?. Come sono riusciti le guardie a trasportarlo fino a Monte Pellecchia?. Cosa accadrà al passero durante la fase di assistenza intensiva?. Perché la presenza della scolaresca ha reso speciale questo soccorso?.? In Breve Passero trovato la scorsa settimana in via Aureliano nel quartiere Camionabile di Guidonia.. Consegna avvenuta mercoledì 20 maggio tra guardie CO. N.G.E.A.V. e custodi del Parco.. Evento vissuto da una scolaresca presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza.. Assistenza intensiva e monitoraggio clinico presso le strutture del Parco Monti Lucretili.. Le guardie ambientali dell’associazione CO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passero salvato a Guidonia: il ritorno nella natura con i bambini

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