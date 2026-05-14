Kate a Reggio Emilia giornata con i bambini immersa nella natura
Kate Middleton si trova a Reggio Emilia, dove ha trascorso la giornata con i bambini dell’istituto Salvador Allende. La visita si è svolta in un contesto che prevede l’apprendimento attraverso esperienze all’aperto, seguendo il metodo Reggio Emilia. Durante l’evento sono stati coinvolti i bambini in attività legate alla natura, con l’obiettivo di favorire un’esperienza educativa diretta e pratica. La presenza della duchessa ha attirato l’attenzione di famiglie e insegnanti presenti sul posto.
Kate Middleton è in visita a Reggio Emilia, dove oggi è stata con i bambini dell’istituto Salvador Allende secondo il Reggio Emilia approach che promuove imparare nella natura La visita della principessa del Galles Catherine a Reggio Emilia si è trasformata in molto più di un appuntamento istituzionale. Tra bambini, stagni, atelier creativi e natura,la futura regina britannica ha trovato nel Reggio Emilia Approach un modello educativo capace di emozionarla profondamente.E le sue parole, pronunciate al termine della visita alla scuola dell’infanzia Salvador Allende, hanno lasciato il segno:“Avrei voluto che la mia scuola fosse stata come questa e vorrei che tutte le scuole del mondo fossero come questa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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