Kate a Reggio Emilia giornata con i bambini immersa nella natura

Kate Middleton si trova a Reggio Emilia, dove ha trascorso la giornata con i bambini dell’istituto Salvador Allende. La visita si è svolta in un contesto che prevede l’apprendimento attraverso esperienze all’aperto, seguendo il metodo Reggio Emilia. Durante l’evento sono stati coinvolti i bambini in attività legate alla natura, con l’obiettivo di favorire un’esperienza educativa diretta e pratica. La presenza della duchessa ha attirato l’attenzione di famiglie e insegnanti presenti sul posto.

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