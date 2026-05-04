Resta incastrato nella recinzione della scuola a Venaria | capriolo salvato poi liberato in natura | Video

Nei giorni scorsi, un capriolo adulto di circa 20 kg è rimasto intrappolato nella recinzione di una scuola primaria a Venaria Reale. Il animale è stato successivamente recuperato e liberato in natura. L’episodio si è verificato nel cortile dell’istituto situato in via Amati. Il capriolo è stato tratto in salvo prima di essere rimesso in libertà nel suo habitat naturale.

Nei giorni scorsi un capriolo adulto del peso di circa 20 kg è stato recuperato nel cortile della scuola primaria Rigola di via Amati a Venaria Reale, dopo che era rimasto incastrato nella recinzione. A seguito di una segnalazione inoltrata dai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti un.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Capriolo finisce nel Naviglio: salvato e liberato in un bosco Resta incastrato in un macchinario: giovane operaio liberato e trasferito in ospedaleIncidente sul lavoro a Monza: un operaio resta incastrato in un macchinario, ma per fortuna viene liberato e trasferito in codice giallo al pronto... Panoramica sull’argomento Resta incastrato nella recinzione della scuola a Venaria: capriolo salvato poi liberato in natura | VideoNei giorni scorsi un capriolo adulto del peso di circa 20 kg è stato recuperato nel cortile della scuola primaria Rigola di via Amati a Venaria Reale, dopo che era rimasto incastrato nella recinzione. torinotoday.it Capriolo rimane incastrato nella recinzione della scuola: salvato e liberato nei boschiL'animale, un esemplare adulto di circa 20 kg, è stato recuperato nel cortile della primaria Rigola di Venaria grazie all'intervento dei tecnici faunistici e delle forze dell'ordine ... torinoggi.it