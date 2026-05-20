Passeggiata sulle grandi donne di Testaccio | Maria Montessori Elsa Morante Gabriella Ferri
Una passeggiata nel rione Testaccio permette di conoscere da vicino le vite di tre donne che hanno lasciato un segno in questa zona. Maria Montessori, nota pedagoga, ha sviluppato un metodo educativo che ancora oggi viene applicato. Elsa Morante, scrittrice e poetessa, ha scritto romanzi e poesie ambientate nel quartiere. Gabriella Ferri, cantante, ha portato la musica romana in diversi locali del rione. In queste strade si sono svolte le loro attività e si sono ispirate le loro creazioni.
Una passeggiata nel rione Testaccio sulla figura di tre donne: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri che in diversi periodi e in diversi ambiti, in quelle strade hanno vissuto, lavorato messo a frutto parte della propria produzione artistico letteraria e scientifica. Il percorso è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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