Passeggiata sulle grandi donne di Testaccio | Maria Montessori Elsa Morante Gabriella Ferri

Una passeggiata nel rione Testaccio permette di conoscere da vicino le vite di tre donne che hanno lasciato un segno in questa zona. Maria Montessori, nota pedagoga, ha sviluppato un metodo educativo che ancora oggi viene applicato. Elsa Morante, scrittrice e poetessa, ha scritto romanzi e poesie ambientate nel quartiere. Gabriella Ferri, cantante, ha portato la musica romana in diversi locali del rione. In queste strade si sono svolte le loro attività e si sono ispirate le loro creazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui