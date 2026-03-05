La Storia al Teatro Vascello | l’eco di Elsa Morante

Al Teatro Vascello va in scena “La Storia”, uno spettacolo teatrale ispirato al romanzo di Elsa Morante. La rappresentazione affronta temi legati alla fragilità dell'animo umano e alle atrocità del Novecento, offrendo uno sguardo diretto e intenso sulla narrazione originale. La messa in scena si propone come un confronto tra il testo letterario e la sua interpretazione scenica, cercando di coinvolgere il pubblico in una riflessione immediata.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il Teatro Vascello di Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la messa in scena di La Storia, un progetto teatrale che affronta, con coraggio e delicatezza, il testo seminale di Elsa Morante. Non si tratta di una semplice trasposizione narrativa, ma di un tentativo ambizioso e stratificato di tradurre in linguaggio scenico l’inesauribile ricchezza di un romanzo che ha segnato la letteratura italiana del Novecento. La regia di Fausto Cabra, in collaborazione con la drammaturgia di Marco Archetti, trasforma il palco in un laboratorio di riflessioni sull’esistenza, sulla guerra e sulla resilienza, offrendo agli spettatori una chiave di lettura inedita per approcciarsi a una materia che, ancora oggi, risulta bruciante di attualità. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - “La Storia” al Teatro Vascello: l’eco di Elsa Morante Il saggio di Elsa Morante sull’Angelico, una storia intima e famigliareLa mostra a palazzo Strozzi rimette al mondo il testo della scrittrice “Pro o contro la bomba atomica”. Leggi anche: Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia Contenuti e approfondimenti su Teatro Vascello. Temi più discussi: 4 5 6 Di Mattia Torre Al Teatro Vascello; Teatro Vascello, ORLANDO di Virginia Woolf con Anna Della Rosa dal 3 all’8 marzo; 4,5,6 di Mattia Torre al Vascello; La diva del Bataclan al Teatro Fontana di Milano – comunicato stampa. 456 di Mattia Torre: una famiglia senza futuro al Teatro VascelloRecensione di 456 di Mattia Torre: una famiglia grottesca, tra comicità crudele, attese rituali e un destino senza via d’uscita. eroicafenice.com Al Vascello di Roma, la dabbenaggine familiare di Mattia TorreUn po' Brutti sporchi e cattivi, un po' Beckett e un po' Ionesco, torna la grottesca dabbenaggine della famiglia di 4 5 6, il testo di Mattia Torre che il teatro Vascello di Roma ripropone, dal 24 ... ansa.it #teatro Lo spettacolo 456 di Mattia Torre, in scena al Teatro Vascello di Roma, si apre su una bella cucina di una casa di campagna curata nei dettagli. Una tavola ben apparecchiata, una pentola che fuma sul fuoco, un vassoio colmo di frutta secca: tutto su - facebook.com facebook