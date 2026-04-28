A Titti Marrone per Primmammore il premio Elsa Morante Narrativa

Titti Marrone ha ricevuto il Premio Elsa Morante 2026 per la narrativa con il suo libro “Primmammore”, pubblicato da Feltrinelli. La cerimonia si è svolta quest’anno durante un evento dedicato al tema “I ragazzini salvati dal mondo”. La vittoria rappresenta il riconoscimento ufficiale per l’opera pubblicata nel corso dell’anno. La premiazione ha visto la partecipazione di vari autori e rappresentanti del settore letterario.

Titti Marrone con “Primmammore” (Feltrinelli) ha vinto il Premio Elsa Morante 2026 per la Narrativa, nell’anno dedicato al tema “I ragazzini salvati dal mondo”. Il romanzo mette al centro l’infanzia violata e la responsabilità degli adulti. Nel romanzo, ambientato nella periferia di Napoli, la morte sospetta di una bambina di sei anni precipita i protagonisti dentro una realtà segnata da abusi, silenzi e complicità collettive. Per la sezione Premio Elsa Morante Nisida, che si sviluppa con gli operatori del carcere minorile, vincitore è Giovanni Taranto con il libro “La Chianca” (Avagliano), un romanzo poliziesco. Premio Speciale Campani Illustri al Generale Francesco Bianco, da molti decenni amico del Premio Elsa Morante, la cui vita è stata ed è interamente dedicata alla valorizzazione del territorio campano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Il Premio Elsa Morante compie 40 anni: Saviano, Bussola e Garlando tra i vincitori delle sezioni RagazziIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il giallo “La chianca”, del torrese Giovanni Taranto, tra i vincitori del premio Elsa Morante 2026In un panorama culturale che sempre più spesso cerca risposte alle complessità del presente, l’assegnazione del Premio Elsa Morante 2026 (sezione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biagio De Giovanni, l’europeista della questione meridionale; Lo sciamano e il ragazzo? Uniti solo da Nick Drake; Salvati dal genocidio armeno e sommersi nell’ingranaggio dei rimpatri siberiani di Stalin; IL RICONOSCIMENTO - Premio Elsa Morante 2026 per la Narrativa a Titti Marrone con Primammore. A Titti Marrone con 'Primmammore' il premio 'Elsa Morante Narrativa'Titti Marrone con Primmammore (Feltrinelli) ha vinto il Premio Elsa Morante 2026 per la Narrativa, nell'anno dedicato al tema I ragazzini salvati dal mondo. Il romanzo mette al centro l'infanzia v ... ansa.it Primmammore di Titti Marrone è Premio Elsa Morante per la Narrativa 2026Primmammore (Feltrinelli) di Titti Marrone vince il Premio Elsa Morante 2026 per la Narrativa. Libro intenso e rappresentativo nell’anno dedicato al filo conduttore ... ilmattino.it “Primmammore” (Feltrinelli) di Titti Marrone vince il Premio Elsa Morante 2026 per la Narrativa. Libro intenso e rappresentativo nell’anno dedicato al filo conduttore “I ragazzini salvati dal mondo” perché il romanzo mette al centro proprio l’infanzia violata e la r - facebook.com facebook