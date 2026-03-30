Provincia di Caserta contro Comune | contenzioso per la tassa sui rifiuti passa alla Corte dei Conti

La disputa tra la Provincia di Caserta e il Comune di Caianello riguardante la tassa sui rifiuti è passata alla Corte dei Conti. Con un provvedimento del 27 marzo 2026, il presidente della Corte ha deciso di riavviare il procedimento e ha incaricato i legali interni di seguire il caso. La questione riguarda il contenzioso aperto tra le due amministrazioni.

Nuovo capitolo nella controversia tra la Provincia di Caserta e il Comune di Caianello. Con il provvedimento monocratico presidenziale del 27 marzo 2026, il presidente Anacleto Colombiano ha disposto la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, conferendo incarico ai legali interni. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Provincia di Caserta contro Comune: contenzioso per la tassa sui rifiuti passa alla Corte dei Conti Articoli correlati Comune a muso duro contro l'ex azienda dei rifiuti: contenzioso da oltre un milione di euroUna partita economica pesantissima, superiore al milione di euro, destinata con ogni probabilità a produrre ulteriori strascichi sul piano... Cabinovia, la Corte dei conti passa in rassegna le spese del ComuneLo riporta il Tgr di Rai dalle parole del nuovo procuratore regionale dell'organo Alberto Mingarelli: "Vedremo perché sono stati spesi soldi per le... Aggiornamenti e notizie su Provincia di Caserta contro Comune... Temi più discussi: Referendum: la provincia di Caserta vota No, ma con l'affluenza più bassa della Campania; Referendum 2026: come ha votato la Provincia di Caserta?; Camorra, eseguito blitz dei Carabinieri in provincia di Caserta; Provincia di Caserta, deleghe ancora ferme: scontro nel centrodestra sulla vicepresidenza. Camorra, eseguito blitz dei Carabinieri in provincia di CasertaSecondo quanto emerso, il blitz è stato eseguito nei confronti di indagati ritenuti parte del nuovo vertice della fazione Zagaria del clan dei Casalesi. In totale sono ventitre le persone arrestate, 1 ... tg24.sky.it Blitz contro il clan dei Casalesi a Caserta, scattano 23 arrestiI reati contestati vanno dall’associazione mafiosa, all’estorsione e al riciclaggio. In campo anche le unità Cinofile per la ricerca di droga e armi ... internapoli.it Camorra, in corso blitz dei carabinieri in provincia di Caserta - facebook.com facebook Referendum: la provincia di Caserta vota No, ma con l'affluenza più bassa della Campania x.com