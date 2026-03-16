Provincia il passaggio delle consegne Carnevale | Priorità alla via Appia Regina Viarum

Federico Carnevale è diventato ufficialmente presidente della Provincia di Latina dopo l’elezione avvenuta ieri. La sua nomina segna il passaggio di consegne ufficiale e immediato. La priorità dichiarata riguarda la via Appia Regina Viarum, che sarà al centro delle sue prime attività amministrative. La nomina è stata comunicata ufficialmente e il nuovo presidente ha assunto le funzioni previste.

Federico Carnevale (FI) è ora entrato ufficialmente nel ruolo di presidente della Provincia di Latina, dopo essere stato eletto ieri. Stamattina si è svolto il passaggio delle consegne tra Carnevale e il presidente uscente, Gerardo Stefanelli, con la lettura del verbale di elezione da parte del segretario generale della Provincia e la firma del decreto. Poi, Stefanelli ha posto la fascia azzurra da presidente sulle spalle di Carnevale. L’incontro con i giornalisti, e dopo quello con dirigenti e vertici tecnici dell’ente. Carnevale ha ringraziato Stefanelli “per l’ottimo lavoro svolto in questi quattro anni: è stato un presidente sempre a disposizione dei Comuni e dei sindaci. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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