Pasdaran | Se Usa attaccano guerra si estenderà oltre la regione

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo armato ha dichiarato che se gli Stati Uniti e Israele dovessero riprendere azioni militari contro la Repubblica islamica, il conflitto si diffonderà al di fuori della regione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra le parti, con annunci di possibili operazioni militari e minacce di escalation. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente la volontà di intraprendere azioni di guerra, ma il discorso del gruppo armato ha acceso l’attenzione internazionale sulle possibili conseguenze di un’escalation.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"La guerra in Medio Oriente si estenderà oltre la regione se Stati Uniti e Israele riprenderanno gli attacchi contro la Repubblica islamica". La minaccia arriva dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica: "Se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra regionale promessa questa. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

US-ISRAEL Attack Iran: All About Ali Khamenei| Death Of Ali Khamenei

Video US-ISRAEL Attack Iran: All About Ali Khamenei| Death Of Ali Khamenei

Sullo stesso argomento

Iran, Pasdaran: "La regione si trasformerà in un cimitero per le truppe Usa"“Trump e i comandanti dell’esercito Usa devono aver capito chiaramente che la regione si trasformerà in un cimitero per i soldati americani, e non...

Guerra in Iran, dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del GolfoL’ira di Teheran per la morte di Ali Larijani cresce a dismisura dopo il bombardamento israeliano al giacimento di gas di South Pars, che rischia di...

pasdaran se usa attaccanoPasdaran, 'se gli Usa attaccano, guerra si estenderà oltre la regione'Le Guardie Rivoluzionarie iraniane minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l'Iran. Non abbiamo ancora impiegato tutte le capacità della Ri ... quotidiano.net

pasdaran se usa attaccanoMedio Oriente | Pasdaran: 'Se gli Usa attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione'Le Guardie Rivoluzionarie iraniane minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l'Iran. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web