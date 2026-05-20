Pasdaran | Se Usa attaccano guerra si estenderà oltre la regione

Un gruppo armato ha dichiarato che se gli Stati Uniti e Israele dovessero riprendere azioni militari contro la Repubblica islamica, il conflitto si diffonderà al di fuori della regione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra le parti, con annunci di possibili operazioni militari e minacce di escalation. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente la volontà di intraprendere azioni di guerra, ma il discorso del gruppo armato ha acceso l’attenzione internazionale sulle possibili conseguenze di un’escalation.

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