Pasdaran | Se Usa attaccano guerra si estenderà oltre la regione
Un gruppo armato ha dichiarato che se gli Stati Uniti e Israele dovessero riprendere azioni militari contro la Repubblica islamica, il conflitto si diffonderà al di fuori della regione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra le parti, con annunci di possibili operazioni militari e minacce di escalation. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente la volontà di intraprendere azioni di guerra, ma il discorso del gruppo armato ha acceso l’attenzione internazionale sulle possibili conseguenze di un’escalation.
"La guerra in Medio Oriente si estenderà oltre la regione se Stati Uniti e Israele riprenderanno gli attacchi contro la Repubblica islamica". La minaccia arriva dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica: "Se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra regionale promessa questa. 🔗 Leggi su Today.it
US-ISRAEL Attack Iran: All About Ali Khamenei| Death Of Ali Khamenei
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