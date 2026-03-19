Guerra in Iran dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del Golfo

Dopo il bombardamento al giacimento di South Pars, i Pasdaran iraniani hanno attaccato i siti petrolchimici nel Golfo. L'attacco è avvenuto in risposta agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro il maxi giacimento di gas naturale. Le operazioni militari si sono concentrate su infrastrutture strategiche legate alla produzione e al trasporto di petrolio e gas. Nessuna informazione sulle conseguenze immediate o sui danni riportati.

L’ira di Teheran per la morte di Ali Larijani cresce a dismisura dopo il bombardamento israeliano al giacimento di gas di South Pars, che rischia di scatenare definitivamente una crisi energetica mondiale. I Pasdaran sono passati subito dalle minacce ai fatti dopo il raid di Tel Aviv sulla più grande riserva di gas naturale al mondo, attaccando il principale impianto Gnl del Qatar e promettendo ritorsioni anche contro i siti petrolchimici di Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Un’escalation che porterebbe i prezzi di petrolio e gas a schizzare alle stelle. L'attacco al giacimento di South Pars Le minacce dell'Iran e l'attacco... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Guerra in Iran, dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del Golfo Articoli correlati Guerra Iran, i paesi del Golfo: “Pronti a reagire”. Pasdaran: “Colpito ufficio Nethanyahu”Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran. Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Pasdaran: «Colpiremo i centri economici del Golfo» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Tutto quello che riguarda South Pars Temi più discussi: Usa, Iran: gli acceleratori della crisi egemonica; In Medio Oriente arrivano 5mila marines. L’ipotesi dell’assalto all’isola di Kharg; Borsa: l'Europa avanza, guarda alla Fed e alla guerra in Iran; Teheran: Colpito un nostro impianto di gas, conseguenze incontrollabili.. Ucciso il ministro de. Iran: capo Parlamento dopo attacco a South Pars, inizia un nuovo livello del conflittoL'attacco al giacimento di South Pars, nel sud dell'Iran, equivale a un suicidio per Stati Uniti e Israele; l'equazione occhio per ... agenzianova.com Teheran minaccia i siti petroliferi del Golfo dopo il raid a South Pars. Khamenei: PagherAGI - Le raffinerie statali di Asaluyeh in Iran nella provincia meridionale del Paese sono state attaccate da Israele. Colpiti alcuni serbatoi e aree degli impianti che sono collegati con il campo off ... msn.com L'episodio South Pars-Ras Laffan apre scenari inediti. Molta attenzione. x.com Le bombe di Israele e Stati uniti colpiscono il South Pars, il più grande giacimento iraniano di gas. Rappresaglia di Teheran a difesa del «patrimonio nazionale»: missili sugli impianti del Golfo. La guerra arriva in Africa e Asia: senza carburante le economie tre - facebook.com facebook