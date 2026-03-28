Le dichiarazioni dei Pasdaran iraniani avvertono che la regione potrebbe diventare un cimitero per le truppe statunitensi. Il testo menziona che i leader statunitensi devono aver compreso questa minaccia, sottolineando che il popolo e i combattenti islamici sono pronti a opporsi con determinazione. Nessun dettaglio è fornito riguardo a eventi specifici o azioni concrete.

“Trump e i comandanti dell’esercito Usa devono aver capito chiaramente che la regione si trasformerà in un cimitero per i soldati americani, e non avranno altra scelta che arrendersi alla volontà divina dell’eroico popolo e dei coraggiosi combattenti dell’Islam”. Lo ha detto Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Khatam al-Anbiya, in Iran. “L’esercito statunitense è fuggito e si nasconde fuori dalle sue basi”, ha aggiunto Zolfaghari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Pasdaran: "La regione si trasformerà in un cimitero per le truppe Usa"

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