A Genova, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di calcinacci da un cornicione in via Oberdan, a Nervi, vicino a largo Edilio Pesce. Sul territorio sono in corso vari interventi per mettere in sicurezza edifici e strade, alcune delle quali risultano chiuse al traffico a causa di cantiere pericolante. La situazione riguarda diverse zone della città e si protrae da questa mattina.

La donna è stata colpita in testa ed è caduta a terra, ferendosi anche al ginocchio, ed è stata portata in ospedale al Villa Scassi di Sampierdarena dalla Croce Bianca Genovese. Tra gli altri interventi, in mattinata sono caduti calcinacci da un cornicione in via Oberdan, a Nervi, nei pressi di largo Edilio Pesce. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. La viabilità è stata deviata per un paio d'ore, con conseguenti rallentamenti. Al momento la situazione del traffico risulta ripristinata. Vento forte: decine di interventi nella notte. Anche oggi avviso meteo, previsioni e chiusure Sempre a causa del vento, è stato dirottato a Pisa un volo in arrivo da Napoli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Caduta calcinacci, cantiere pericolante e strade chiuse: interventi per vento in tutta la città

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