Da mercoledì 30 aprile sarà disponibile online il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi. La consultazione può essere effettuata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione oltre 1,3 miliardi di dati già inseriti. La procedura permette ai cittadini di verificare e integrare le informazioni prima di inviare la dichiarazione. La piattaforma resta aperta per tutto il periodo di presentazione prevista dalla normativa.

LA DICHIARAZIONE. Consultazione al via sul sito dell’Agenzia delle Entrate con oltre 1,3 miliardi di dati. Invio e modifiche dal 14 maggio al 30 settembre, cresce l’uso della modalità semplificata. Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. L’invio del 730 ed eventuali modifiche saranno possibili dal prossimo 14 maggio fino al 30 settembre.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dichiarazioni dei redditi: 730 precompilato, si parte. Online dal 30 aprile

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