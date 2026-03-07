Medicina tra etica e assistenza | a Palermo il confronto sulla responsabilità della cura

A Palermo si è tenuto un incontro dedicato alla responsabilità nella pratica medica, affrontando temi come le cure palliative, la formazione delle nuove generazioni di medici e le modifiche nel sistema sanitario. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e operatori del settore che hanno discusso delle sfide e delle responsabilità legate all’assistenza sanitaria. L’obiettivo è stato chiarire aspetti fondamentali legati alla cura e all’etica medica.

All’auditorium Rai Sicilia dibattito promosso dall’Asp sul libro di Sandro Spinsanti: tra i temi affrontati cure palliative e il ruolo delle nuove generazioni di medici Un confronto approfondito sui temi dell’etica nella pratica medica, delle cure palliative, della formazione delle nuove generazioni di medici e delle trasformazioni del sistema sanitario. È quanto emerso dall’incontro all'Auditorium della Rai Sicilia su “La responsabilità della cura”, iniziativa - promossa dall'Asp di Palermo - che ha preso spunto dalle riflessioni contenute nell’omonimo libro del bioeticista Sandro Spinsanti. Ad introdurre i lavori è stato il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, mentre il confronto è stato condotto dalle giornaliste Marina Turco e Tiziana Martorana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Confronto pubblico promosso dall’Asp di Palermo su etica, medicina e cure palliativeSi intitola “La responsabilità della cura” l’iniziativa promossa dall’Asp di Palermo in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 15 nell’Auditorium... Leggi anche: Cura e giustizia: l’importanza del premio Lilia Gaeta per la medicina etica Aggiornamenti e notizie su Medicina tra etica e assistenza a.... Temi più discussi: Premio Roma International: l’etica medica di Giorgio Macellari tra i primi cinque vincitori; Il futuro dell’umanità è scritto nei nostri geni, ma da chi?; Confronto pubblico promosso dall’Asp di Palermo su etica, medicina e cure palliative; Carpediem, una storia di eccellenza scientifica italiana tra tecnologia ed etica della ricerca per i bambini neonati. Oncologia. Da Cipomo un manifesto per una medicina efficace, etica e sostenibileSostenere processi d'innovazione legislativa e organizzativa che ridefiniscano il valore delle cure, far crescere una cultura della prevenzione e di una corretta alimentazione, promuovere stili di ... quotidianosanita.it Medicina militare. Fnomceo promuove un convegno ad AsiagoDopo l’inserimento nel Codice Deontologico di un articolo dedicato ai medici militari, la Federazione degli Ordini dedica una giornata di studio alla Medicina militare tra storia, etica e attualità, ... quotidianosanita.it Era arrivata a Udine nel 1991 come specializzanda in Anatomia patologica, a pochi anni dalla fondazione della Facoltà di Medicina. Ha contribuito sin dagli esordi allo sviluppo dell’anatomia patologica universitaria guidata dal professor Carlo Alberto Beltrami - facebook.com facebook Il #7marzo 1954 moriva #JamesHerrick. Prof di medicina. È accreditato della descrizione dell'anemia falciforme (scoprì i globuli rossi a forma di falce sullo striscio di sangue di uno studente). E fu uno dei primi ad osservare e studiare i sintomi dell'infarto del mi x.com