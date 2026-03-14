Paduli turismo e valorizzazione del territorio | continua il lavoro del candidato sindaco Daniele Bonavita

Il candidato sindaco di Paduli, Daniele Bonavita, sta portando avanti un piano rivolto al turismo e alla valorizzazione del territorio. Il suo impegno si concentra sulla realizzazione di un progetto amministrativo volto allo sviluppo locale. La sua attività si concentra sulla promozione di iniziative che mirano a migliorare l’offerta e la fruibilità delle risorse del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, impegnato nella costruzione di un progetto amministrativo che guarda allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Tra i punti centrali del programma elettorale assume un ruolo fondamentale il turismo, inteso come leva di crescita economica, culturale e sociale per la comunità. Facendo un passo indietro di qualche giorno, Bonavita torna anche sulla polemica nata intorno alla questione della fornace di Carpinelli, rispetto alla quale la sua iniziativa è stata definita come una “strumentalizzazione elettorale”. “ Tengo a precisare – afferma Bonavita – c he più che di strumentalizzazione si tratta di valutare iniziative utili per il territorio e individuare soluzioni ai problemi esistenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli, turismo e valorizzazione del territorio: continua il lavoro del candidato sindaco Daniele Bonavita Articoli correlati Amministrative a Paduli, Bonavita rompe gli indugi: “Mi candido a Sindaco”“In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Paduli, sento il dovere – prima ancora che politico, morale... Ciclismo, turismo e valorizzazione del territorio: in arrivo la prima edizione del 'Peccioli Gravel Clinic'Si aprono martedì 13 gennaio le iscrizioni alla ‘Peccioli Gravel Clinic’, un nuovo evento di tre giorni pensato per chi vuole scoprire o migliorare... Aggiornamenti e notizie su Daniele Bonavita Argomenti discussi: Fornace di Paduli, Bonavita al sindaco Vessichelli: Nessuna strumentalizzazione, i cittadini vogliono risposte. Paduli, salute e prevenzione al centro della proposta di Daniele Bonavita sulla bonifica della fornace di CarpinelliLa salute dei cittadini deve venire prima di tutto. Con queste parole Daniele Bonavita annuncia l’avvio del lavoro sul programma elettorale del gruppo che si prepara alla prossima tornata amministra ... ntr24.tv Il Comune di Paduli alla Borsa Mediterranea del TurismoLa Via Appia Traiana protagonista tra archeologia, arte e paesaggi del Sannio ... msn.com