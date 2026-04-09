Le due parlamentari di FdI l’incontro con l’uomo dei Senese e la storia della tessera del partito

Ieri, una senatrice di Fratelli d’Italia ha diffuso una nota alle agenzie di stampa per smentire quanto riportato dai media riguardo a una presunta vicenda legata a un incontro con un uomo dei Senese e alla storia della tessera del partito. La parlamentare ha precisato di non aver avuto alcun rapporto con l’individuo coinvolto e ha negato ogni collegamento con le notizie diffuse. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle circostanze.

Ieri la senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia ha inviato una nota alle agenzie di stampa per smentire quello che si scriveva di lei sui giornali. «Trovo inaccettabile l’accostamento della mia persona a fatti e vicende a cui sono del tutto estranea. Nel signor Amico mi sono imbattuta solo al termine di una cena – alla quale lo stesso non ha neanche partecipato – consumata con la collega Frassinetti al termine di una giornata di lavori d’aula. Si è trattato di un incontro del tutto casuale, fugace e senza alcun significato. Per quanto ne so, Amico era venuto al ristorante per cercare di incontrare la collega Frassinetti, visto che era un politico del territorio. 🔗 Leggi su Open.online

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