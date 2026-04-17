Il partito Fratelli d’Italia ha annunciato l’avvio dell’iniziativa ‘Laboratorio Bologna - idee in Comune’, un progetto volto a raccogliere le proposte dei cittadini in vista delle elezioni comunali. L’iniziativa rappresenta il primo passo del partito in questa campagna elettorale, che si svolge a circa un anno dallo svolgimento delle elezioni. La campagna è già iniziata con alcuni nomi coinvolti e un’attività di promozione anticipata.

Bologna, 17 aprile 2026 - Il primo passo di Fratelli d’Italia verso le Comunali. A un anno di distanza dalle elezioni, con molti nomi già in campo e una campagna elettorale iniziata con largo anticipo, anche i meloniani si muovono presentando l’iniziative ‘Laboratorio Bologna - idee in Comune’. Una piattaforma dedicata al confronto con i cittadini. Una piattaforma dedicata al confronto con i cittadini sui punti principali che dovranno costituire il programma di FdI alle prossime Amministrative, presentata nella nuova sede di via Stalingrado (recentemente anche presa di mira dagli antagonisti e poi ripulita). Nella stanza campeggia anche una maxi urna con scritto Laboratorio Bologna come quelle che saranno presenti nei quartieri e dove i cittadini infileranno direttamente le proprie proposte e le proprie riflessioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Laboratorio Bologna’, Sassone (Fdi): “Così raccoglieremo le proposte dei cittadini per le Comunali”

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Panoramica sull’argomento

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