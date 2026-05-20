Un capriolo rimasto intrappolato in una rete di recinzione è stato soccorso nel parco del Ticino, nella zona del Chiozzo, vicino a Pavia. La presenza dell’animale è stata segnalata alle autorità e un intervento di salvataggio è stato immediatamente avviato. L’animale si trovava in difficoltà e sono state adottate le procedure previste per liberarlo senza causargli ulteriori danni. Nessuna altra persona o animale è rimasto coinvolto nell’episodio.

Pavia, 20 maggio 2026 – Imbrigliato in una recinzione. Era in difficoltà un capriolo che si trovava nella zona del Chiozzo, alle porte di Pavia, verso Torre d’Isola. L’intervento del personale del Parco del Ticino e della polizia provinciale però lo ha salvato. E’ accaduto nelle prime ore di ieri, quando una cittadina ha visto l’animale che si trovava in uno stato di sofferenza. Dopo aver lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta la guardiaparco Barbara Badino, che ha immediatamente verificato la situazione prestando al capriolo le prime cure necessarie. Successivamente è stato attivato l’intervento congiunto con la polizia provinciale per il trasferimento dell’animale in un Centro recupero fauna selvatica, dove riceverà tutte le cure veterinarie necessarie prima di poter essere eventualmente reintrodotto nel suo habitat naturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco del Ticino, salvato capriolo rimasto imbrigliato in una rete di recinzione

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