Cultura servizi e vivibilità del centro storico | le attenzioni di Fasano Coronese e Piteo

Nel centro storico di Gallipoli, le questioni legate a cultura, servizi e vivibilità sono al centro di un dibattito che si è intensificato nelle ultime ore. La campagna elettorale locale ha portato a una serie di scambi pubblici tra le parti coinvolte, con video e post condivisi sui social media. La discussione si concentra sulle proposte e sulle critiche rivolte alle amministrazioni precedenti, senza entrare nel merito di nomi specifici o motivazioni profonde.

GALLIPOLI – L’immancabile deriva della campagna elettorale gallipolina, che si ripercuote sul dibattito politico e sull’agenda programmatica, ha preso quota nelle ultime ore nel botta e risposta, a colpi di video e post sui social, e ha visto contrapposta la compagine di Silvia Coronese e Flavio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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