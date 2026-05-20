Parcheggio selvaggio in via Catania

Ogni giorno, un'auto viene parcheggiata in modo vietato e pericoloso all'incrocio tra via Catania e via Malaspina. La posizione dell'auto ostacola la visibilità degli automobilisti in transito e si trova in una zona soggetta a divieti di sosta. La presenza dell'auto in quell'area viene segnalata regolarmente da residenti e passanti, ma la vettura rimane spesso parcheggiata in quella posizione per diverse ore. La situazione si ripete quotidianamente senza interventi immediati da parte delle autorità competenti.

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