Parcheggio selvaggio in via Catania

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, un'auto viene parcheggiata in modo vietato e pericoloso all'incrocio tra via Catania e via Malaspina. La posizione dell'auto ostacola la visibilità degli automobilisti in transito e si trova in una zona soggetta a divieti di sosta. La presenza dell'auto in quell'area viene segnalata regolarmente da residenti e passanti, ma la vettura rimane spesso parcheggiata in quella posizione per diverse ore. La situazione si ripete quotidianamente senza interventi immediati da parte delle autorità competenti.

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Ogni giorno quest'auto è parcheggiata in un punto pericoloso, proprio all'incrocio tra via Catania e via Malaspina. Spesso sul marciapiede, o addirittura sullo scivolo dello stesso, impedendo la libera visuale, creando intralcio e pericolo per i pedoni. Qualche vigile è mai passato da quelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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