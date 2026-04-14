Parcheggio selvaggio in via Vincenzo Di Marco

Nella zona di via Vincenzo Di Marco si sono verificati nuovamente episodi di sosta irregolare, questa volta nelle vicinanze di uno studio di medicina generale. Automobilisti hanno parcheggiato in modo scorretto, creando disagi e ostacolando il normale svolgimento delle attività nella zona. La presenza di veicoli in divieto si ripete frequentemente in questa strada, attirando l’attenzione delle autorità competenti.

Ancora una volta parcheggio selvaggio nei pressi di uno studio di medicina generale in via Vincenzo Di Marco. La strada viene bloccata dalle auto in doppia fila e i passi carrabili sono ostruiti da auto parcheggiate per lunghi periodi e senza alcuna possibilità di contattare i proprietari.🔗 Leggi su Palermotoday.it "Parcheggio selvaggio in Via Felice Orsini, la situazione è insostenibile"Segnala Antonio: “Voglio segnalare che la situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini è insostenibile.