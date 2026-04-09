Oltre 400 paletti disseminati sui marciapiedi per impedire il parcheggio selvaggio

Negli ultimi giorni, l’amministrazione comunale ha installato 421 paletti dissuasori lungo i marciapiedi cittadini. La misura mira a prevenire il parcheggio irregolare delle auto negli spazi destinati ai pedoni. I paletti sono stati collocati in diverse zone della città e sono stati posizionati con l’obiettivo di limitare la sosta non autorizzata sui marciapiedi. La decisione segue diverse settimane di attività di monitoraggio e intervento.

Nelle ultime settimane l’amministrazione comunale ha posato 421 paletti dissuasori lungo i marciapiedi della città per impedire la sosta irregolare delle auto negli spazi invece riservati ai pedoni. "I cilindri in acciaio, alti circa 80 centimetri, vengono infilati nell’asfalto a distanza di un metro l’uno dall’altro così da preservare il marciapiede o il vialetto pedonale dalle auto in sosta irregolare che troppo spesso invadono gli spazi pubblici dei quartieri e determinano situazioni pericolose" si spiega nella nota diramata ieri da Palazzo Marino. "Dobbiamo fare di più per la sicurezza stradale – dichiara in aggiunta Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche – e per la cura dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre 400 paletti disseminati sui marciapiedi per impedire il "parcheggio selvaggio" Un'area di oltre 10mila metri per 400 posti auto: proseguono i lavori per il parcheggio scambiatore di via MazziniSituato in prossimità del cimitero capoluogo con oltre 400 nuovi posti auto diventerà anche un punto strategico verso il lungomare di Ponente grazie... Milano, via ai "marciapiedi blindati": dove sono stati posati i 421 nuovi paletti anti sostaPiù di 400 paletti contro la sosta sui marciapiedi sono stati posati dal Comune di Milano nelle ultime settimane.