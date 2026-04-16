Durante un controllo di routine, la Polizia Municipale di Benevento ha sequestrato un contrassegno disabili utilizzato indebitamente. Si tratta di un pass intestato a una persona deceduta, che veniva usato per parcheggiare in zone dedicate ai disabili. L'episodio è stato riscontrato nel corso di attività di verifica sul territorio e riguarda un caso di utilizzo illecito di un documento di riconoscimento.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che, nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, accertava un ulteriore episodio di utilizzo indebito del CUDE-Contrassegno Unico Disabili Europeo intestato ad un defunto. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno individuato un uomo di circa 60 anni, residente in zona, intento a utilizzare un pass per la sosta intestato alla moglie, deceduta da tempo, di cui faceva uso indebitamente da diversi mesi. A seguito degli accertamenti immediati, il documento è stato sottoposto a sequestro e si è proceduto nei confronti dell’utilizzatore per diverse fattispecie illecite.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parcheggiava con il pass disabili della moglie defunta: scatta il sequestro

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