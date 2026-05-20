È iniziata una fase di cambiamento nei servizi di sosta cittadini con l’implementazione di un nuovo sistema di gestione. Oltre mille posti auto sono coinvolti da questa modifica, che introduce anche la possibilità di pagare e prenotare i parcheggi tramite strumenti digitali. La riorganizzazione mira a rendere più efficiente l’utilizzo degli spazi e a semplificare le operazioni di sosta per gli utenti. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione delle infrastrutture urbane.

Il nuovo piano parcheggi entra in vigore, segnando l’avvio di una gestione rinnovata della sosta cittadina. Dopo un percorso lungo e complesso, il Comune ha affidato il servizio ad Abaco Spa, scelta maturata attraverso la procedura del project financing e destinata a ridisegnare in profondità l’organizzazione dei parcheggi, sia in superficie sia nelle strutture interrate. Un passaggio che il sindaco Alberto Rossi definisce "un capitolo nuovo", frutto di un lavoro che ha richiesto tempo e una pianificazione accurata. Il contratto avrà una durata di sei anni e coinvolgerà 1.074 posti auto, di cui 401 in superficie e 673 nei parcheggi sotterranei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parcheggi, scatta la rivoluzione. Nuova gestione per oltre mille posti. E la sosta adesso diventa smart

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