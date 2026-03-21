Il Comune ha aumentato i posti auto a pagamento, ma gli incassi totali sono diminuiti rispetto all’anno precedente. La gestione del piano sosta, affidata ad Area Blu, mostra un calo dei ricavi nel 2025 dopo un anno 2024 più positivo. Attualmente, la somma totale delle entrate derivanti dalla sosta si attesta intorno a un milione di euro.

Più posti auto a pagamento disponibili, ma meno incassi complessivi. È il quadro che emerge dai dati sulla gestione del piano sosta del Comune, affidato ad Area Blu, che fotografano un 2025 in flessione dopo il risultato positivo registrato nel 2024. Il calo riguarda sia la sosta su strada sia i parcheggi a sbarre. Nel dettaglio, la sosta su strada registra introiti pari a 752.596 euro nel 2025, in diminuzione rispetto ai 798.240 euro del 2024 e anche sotto i 758.691 euro del 2023. Un dato che si accompagna però all’aumento degli stalli a pagamento, passati da 1.565 a 1.627 unità negli ultimi dodici mesi in virtù delle modifiche introdotte dal Municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi sotto la lente. Più posti a pagamento, ma calano gli incassi . La sosta vale un milione

Articoli correlati

Sosta, la rivoluzione. Nuove zone a pagamento e parcheggi più cariDopo 13 anni, dal 1° marzo 2026, le regole per la sosta nei parcheggi comunali in città sarà rivoluzionata: cambieranno le tariffe, aumenteranno le...

Sosta, la rivoluzione a Ravenna: nuove zone a pagamento e parcheggi più cariRavenna, 31 dicembre 2025 – Dopo 13 anni, dal 1° marzo 2026, le regole per la sosta nei parcheggi comunali in città sarà rivoluzionata: cambieranno...

Approfondimenti e contenuti su Parcheggi sotto

Temi più discussi: Parcheggio al San Matteo, gli infermieri: 45 minuti per trovare posto; Nuovi parcheggi: sensori e colonnine intelligenti. E si potrà pagare con bancomat e carte di credito; Centro storico chiuso alle auto, Aronne: Solo un cretino lo farebbe oggi senza le giuste condizioni; Sette cantieri sotto la lente nel Mendrisiotto.

L’affare-parcheggi sotto la lente : Guadagni esigui e niente scontiCernusco, l’opposizione fa i conti: per il gestore 900mila euro di introiti, soltanto 42.500 per il Comune La concessione scade a giugno, bisogna ripendare l’accordo: il ricavato potrebbe essere ... ilgiorno.it

Rapallo: cedono i nuovi platani e finiscono sotto la lente del consigliere di opposizione Andrea CarannanteSono stati piantati da poco, lungo il fiume Boate, a Rapallo, alcuni nuovi platani. Alcuni di essi hanno però già ceduto, scatenando la protesta del consigliere comunale di opposizione Andrea Carannan ... radioaldebaran.it

||||||| #REPOST Nel post qui sotto i principali parcheggi a disposizione Buon divertimento, state con noi!! facebook