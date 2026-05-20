In un’intervista recente, il dirigente ha parlato della sua esperienza alla guida del settore sportivo di una squadra di calcio, soffermandosi sui metodi di scouting utilizzati per individuare alcuni dei giocatori più importanti della rosa. Ha riconosciuto il ruolo di un ex presidente come visionario, sottolineando come siano stati scoperti atleti di rilievo come un centrocampista e un attaccante attraverso un sistema di ricerca e valutazione dei talenti. La discussione si è concentrata anche sul ritorno di un ex dirigente alla stessa società.

di Francesco Spagnolo Paratici in una lunga intervista ha analizzato diversi temi e si è soffermato anche sull’esperienza sulla Juve e su come ha piazzato alcuni colpi. Direttamente dal palco di Solomeo durante il “Global Launch of the 100’s” dell’European Golden Boy è ritornato sull’esperienza Juventus. POGBA E VIDAL – « C’è un sistema e un metodo di selezione, ogni club ha un sistema di scouting che fa selezione. Poi sono stato molto attento, ho studiato i dati, ho dovuto seguire un po’ questo modello in Inghilterra. Aiutano, ma resta il fatto che non ci sarà mai nessun algoritmo o dato che possa raccontare la personalità, il coraggio, la personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici ritorna sulla Juve: «Agnelli un visionario. Pogba e Vidal li abbiamo scovati attraverso un sistema di scouting»

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