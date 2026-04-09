Durante un intervento pubblico, un ex dirigente sportivo ha commentato il periodo dei nove scudetti consecutivi vinti dalla squadra, affermando che quella formazione era avanti di circa vent'anni rispetto alle altre. Ha inoltre ricordato il ruolo di un ex presidente come un visionario e ha menzionato la presenza di un calciatore di fama internazionale legato alla squadra in quegli anni. La dichiarazione è stata ripresa dai media sportivi, senza ulteriori commenti o analisi approfondite.

Paratici: «La Juve dei 9 scudetti era 20 anni avanti agli altri. Agnelli un visionario, Ronaldo.». Le parole dell’ex dirigente bianconero. Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus ora alla Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CASO PLUSVALENZE – « Non mi sento colpevole di nulla, se è questo che vuole sapere. Premesso ciò, è stata un’esperienza molto pesante perché l’indagine penale è durata cinque anni e mezzo, e per sostenerla è stato necessario essere forti. Sono stato condannato per una strategia tecnico-finanziaria che ha riguardato molti nazionali, le cito Rovella, Orsolini, Spinazzola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Allegri: “In 5 anni alla Juve ho vinto 5 scudetti e facevamo tutte le competizioni, è un piacere giocare la Champions”Max Allegri, tecnico del Milan, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna.

Temi più discussi: Fabio Paratici, ds Fiorentina: Al Viola Park sembra di stare al Real Madrid. La mia Juventus avanti di 20 anni ma Ronaldo facilitò troppo la vita ai compagni; Paratici prepara la rivoluzione viola: i colpi che possono cambiare il mercato; Tabellino partita Inter vs Juventus; Paratici porta alla Fiorentina il suo pupillo del Tottenham: ecco il nome che torna di moda in casa viola.

Paratici su Kean: Speriamo di tenerlo, ma ha una clausola importanteAnche la prossima estate potrebbe essere molto calda per Moise Kean. Fabio Paratici fa il punto ... msn.com

Lo storico agente di Dzeko: Aveva già firmato con la Juve: con Paratici era tutto fattoEdin Dzeko aveva già firmato con la Juventus. A dirlo, intervistato da La Stampa, è Silvano Martina, storico agente del centravanti della Bosnia ed Erzegovina, che in ... firenzeviola.it

RASSEGNA STRAMBA 9-4-2026 Il no all'Inter di Lichtsteiner Lo sfogo dell'agente di Motta Paratici condannato per principio contabile mai applicato prima La firma di Spalletti #rassegnastramba #Juventus #spalletti #paratici - facebook.com facebook

#Paratici sta mettendo tutti sotto esame. Il dottor Pengue rischia. Ma non è l’unico, tanti comparti pronti alla rivoluzione in casa #Fiorentina x.com