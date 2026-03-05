Judo 22 atleti azzurri al Grand Prix Upper Austria 2026 | obiettivo medaglie

Quattordici atleti italiani partecipano al Grand Prix Upper Austria 2026 di judo, una tappa del circuito internazionale del World Tour. La competizione si svolge in Austria e vede in campo concorrenti provenienti da diversi paesi. L’Italia conferma la presenza di una rappresentativa numerosa, con l’obiettivo di conquistare medaglie nelle varie categorie in gara.

Prosegue l’avventura dell’Italia del judo nel circuito internazionale, di stagione, del world Tour. E’ in programma il Grand Prix Upper Austria 2026. Dal 6 all’8 marzo, gli Azzurri scenderanno sui tatami austriaci per puntare al podio. La competizione ospiterà 500 atleti di 60 nazioni. Tra di essi tante medaglie olimpiche e mondiali. E l’Italia è tra di esse. L’evento è una preparazione per i Campionati Europei di aprile. I protagonisti azzurri e il programma – Fonte Fijlkamfijlkam.it. L’Italia si presenta ai blocchi di partenza con una delegazione ambiziosa di 22 azzurri composta da giovani promesse sapientemente mescolate con alcuni veterani come l’oro Olimpico Fabio Basile, apparso determinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, e Antonio Esposito che lo scorso anno ha trionfato proprio qui a Linz. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

