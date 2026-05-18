Para-Trap Italia in gara al Grand Prix de France di Chateauroux

La Nazionale italiana di Para-Trap si prepara a partecipare al Grand Prix de France, in programma a Chateauroux. La competizione si svolge in un impianto che ha già visto le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024. La squadra azzurra si sta allenando in vista dell’evento, che rappresenta una tappa importante nel calendario internazionale di questa disciplina. La partecipazione italiana si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le competizioni paralimpiche di tiro.

La Nazionale azzurra di Para-Trap è pronta a scendere in pedana nel prestigioso impianto che ha ospitato le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Sei gli atleti convocati dal CT Benedetto Barberini. La Nazionale italiana di Para-Trap è pronta a tornare protagonista sulla scena internazionale. Gli azzurri sono impegnati a Chateauroux per il Grand Prix de France organizzato dal World Shooting Para Sport. La competizione si disputa nel Centro Federale della federazione francese, impianto che ha già ospitato le gare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e delle Paralimpiadi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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