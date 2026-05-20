Pappano e i suoi ragazzi | La musica da sola è un’ipotesi Se condivisa è una società ideale
Un direttore d’orchestra e i suoi giovani allievi: questa è la scena che si ripete da anni, con l’obiettivo di far incontrare i talenti emergenti con i interpreti più affermati del panorama musicale. La volontà di creare uno scambio tra generazioni si manifesta attraverso concerti e progetti condivisi, dove l’obiettivo è offrire ai giovani strumenti e opportunità per crescere nell’ambito classico. In questo modo, si cerca di trasmettere un patrimonio di conoscenze e di passione per la musica.
Mettere i giovani musicisti accanto ai grandi interpreti del nostro tempo: è questa, da sempre, la vocazione della Scuola di Musica di Fiesole, che affonda le radici nella visione del fondatore Piero Farulli e che oggi accoglie sul podio dell’ Orchestra Giovanile Italiana uno dei direttori più autorevoli della scena internazionale, Antonio Pappano, sabato al Teatro Donizetti di Bergamo e domenica al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La presenza di Pappano conferma il prestigio di un progetto che, dal 1984, ha formato oltre duemila orchestrali oggi presenti nelle maggiori compagini internazionali, dai Berliner Philharmoniker alle principali orchestre europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Mai sola” di Luca Frati, arte che indaga una metamorfosi condivisa con la comunità
Provinciali, Marco Alaia: "Il M5S ha rifiutato l'ipotesi di candidare un proprio esponente, ora al lavoro per una soluzione condivisa"«Nello spirito di coalizione che deve sempre caratterizzare il confronto tra le forze politiche del campo progressista, il Partito Democratico aveva...
#SoraGiorgia - Results on X | Live Posts & Updates x.com
# YUJA WANG, ALWAYS...**** *Yuja in Shanghai in July 2024, with Sir Antonio Pappano and the London Symphony Orchestra, as hinted at in the poster on the right. She wears leggings with an abstract print evoking sunsets. A similar imagery to those by d facebook
Applausi tra i movimenti reddit
Antonio Pappano torna a Santa Cecilia: Esperienza e carisma: i direttori d’orchestra sono anche maestriQuando suono qui a Santa Cecilia non sento gli strumenti, ma le persone. Abbiamo ancora un’anima in comune. Il maestro Antonio Pappano, direttore principale della London Symphony Orchestra, torna a ... ilmessaggero.it
Antonio Pappano, La mia vita in musica: quel sir venuto dal SannioPer capire l'importanza delle radici nella vita di Antonio Pappano bisogna correre ad una delle ultime pagine. Tra i ringraziamenti alla moglie Pamela e ai maestri c'è tutta l'ammirazione e ... ilmattino.it