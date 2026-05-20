Pappano e i suoi ragazzi | La musica da sola è un’ipotesi Se condivisa è una società ideale

Un direttore d’orchestra e i suoi giovani allievi: questa è la scena che si ripete da anni, con l’obiettivo di far incontrare i talenti emergenti con i interpreti più affermati del panorama musicale. La volontà di creare uno scambio tra generazioni si manifesta attraverso concerti e progetti condivisi, dove l’obiettivo è offrire ai giovani strumenti e opportunità per crescere nell’ambito classico. In questo modo, si cerca di trasmettere un patrimonio di conoscenze e di passione per la musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui