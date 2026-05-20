Pappano e i suoi ragazzi | La musica da sola è un’ipotesi Se condivisa è una società ideale

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un direttore d’orchestra e i suoi giovani allievi: questa è la scena che si ripete da anni, con l’obiettivo di far incontrare i talenti emergenti con i interpreti più affermati del panorama musicale. La volontà di creare uno scambio tra generazioni si manifesta attraverso concerti e progetti condivisi, dove l’obiettivo è offrire ai giovani strumenti e opportunità per crescere nell’ambito classico. In questo modo, si cerca di trasmettere un patrimonio di conoscenze e di passione per la musica.

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Mettere i giovani musicisti accanto ai grandi interpreti del nostro tempo: è questa, da sempre, la vocazione della Scuola di Musica di Fiesole, che affonda le radici nella visione del fondatore Piero Farulli e che oggi accoglie sul podio dell’ Orchestra Giovanile Italiana uno dei direttori più autorevoli della scena internazionale, Antonio Pappano, sabato al Teatro Donizetti di Bergamo e domenica al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La presenza di Pappano conferma il prestigio di un progetto che, dal 1984, ha formato oltre duemila orchestrali oggi presenti nelle maggiori compagini internazionali, dai Berliner Philharmoniker alle principali orchestre europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pappano e i “suoi“ ragazzi: "La musica da sola è un’ipotesi. Se condivisa è una società ideale"
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