Mai sola di Luca Frati arte che indaga una metamorfosi condivisa con la comunità
Bergamo. Senso di appartenenza e autodeterminazione, che accompagnano un percorso di transizione di genere in una dimensione collettiva. Un movimento collettivo che prende forma in “Mai sola”, mostra di Luca Frati, esposta fino al 9 aprile (10-14, 15-19.30) da Crocicchio Art Space, ospitato all’interno della libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo. Una dimensione corale che si materializza in due immagini, sempre con Frati come protagonista, realizzate in collaborazione con la regista e fotografa Alice Malingri. Due immagini che ripensano l’identità, accompagnando la transizione, guardando alle radici, ma anche ad un confronto con la comunità, con cui innesca un movimento collettivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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