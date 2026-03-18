Papa Leone | la salute non è un lusso Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di pace

Questa mattina in Vaticano si è tenuta l’udienza generale del mercoledì, durante la quale il papa ha sottolineato che la salute non è un lusso e ha invitato i cristiani del Medio Oriente a essere strumenti di pace. Prima della catechesi, il pontefice ha rivolto un appello alle chiese europee, evidenziando l’importanza dell’accessibilità alle cure come diritto universale.

In Vaticano questa mattina si è svolta la consueta Udienza generale del mercoledì. Nell’udienza alle chiese europee che ha preceduto la catechesi generale un forte richiamo del pontefice alla accessibilità delle cure come diritto universale. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di pace Articoli correlati Leone XIV all'Angelus: «A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà: cessate il fuoco»«A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il... Papa Leone XIV: “Salute non sia lusso per pochi, sì a copertura sanitaria universale”Il Pontefice riceve in udienza i partecipanti al Convegno "Oggi chi è il mio prossimo? - Today who is my neighbor?", promosso dal Consiglio delle... Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di pace Tutti gli aggiornamenti su Papa Leone Temi più discussi: 8 marzo, Papa Leone: Violenza contro le donne è barbarie, non va mai giustificata; Papa Leone a Torrevecchia: Qui giovani ingannati da venditori di morte; Papa Leone a Ponte Mammolo: Siamo segni di speranza; Papa Leone invoca la pace, l’attacco a Trump dell’arcivescovo di Chicago. Il monito di Papa Leone: Crescono le disuguaglianze, la salute non può essere un lusso per pochiLa salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale. Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti al convegno Oggi chi è il mio prossimo? - Today wh ... msn.com Papa: la salute non è lusso per pochiLa salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale. Così Papa Leone XIV in udienza generale in Vaticano. rainews.it Oggi, prima dell'udienza generale del mercoledì, papa Leone XIV ha incontrato i partecipanti al convegno “Oggi chi è il mio prossimo” - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Leone XIV riceverà la «Liberty Medal» Dagli Usa un riconoscimento per l’impegno nella promozione delle libertà x.com