Usa-Vaticano prove di pace Rubio da papa Leone per 45 minuti Restano le distanze sul Medio Oriente

Città del Vaticano, 8 maggio 2026 – Nella giornata di oggi si è svolto un incontro di circa 45 minuti tra un rappresentante della Santa Sede e un alto funzionario statunitense. L’obiettivo principale è stato quello di approfondire le questioni relative alla stabilità nel Medio Oriente e alla ricerca di soluzioni pacifiche. Al termine della riunione, sono state confermate le differenze di posizione tra le parti sulla regione.

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Città del Vaticano, 8 maggio 2026 – Non sarà la pax americana Santa Sede-Usa, ma l’incontro fra il primo Papa yankee e il segretario di Stato statunitense consegna alle cronache un clima più cordiale e costruttivo in cui, senza sconti vaticani sulla pace, tentare di rilanciare un rapporto da entrambe le parti ritenuto inevitabile e indispensabile in tempi di gravi tensioni internazionali. In particolare, Leone XIV, che oggi festeggia il suo primo anno di papato nel quale ha recuperato il ruolo proprio della diplomazia vaticana, incassa la richiesta d’aiuto americana per facilitare i negoziati tra Washington e Teheran da estendere al Libano e a Gaza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa-Vaticano, prove di pace. Rubio da papa Leone per 45 minuti. Restano le distanze sul Medio Oriente Notizie correlate Leggi anche: Vaticano-Usa, prove di disgelo. Papa Leone attende Rubio Vaticano, Rubio da Papa Leone. Card. Parolin: “Usa interlocutore imprescindibile ”È terminato in Vaticano l’incontro tra Papa Leone ed il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che vedrà anche il Segretario di Stato Vaticano,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Porta a porta - Domani in Vaticano il Segretario di Stato Usa Rubio, prove di disgelo con Papa Leone? - Video; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Vaticano-Usa, prove di disgelo. Papa Leone attende Rubio; Missione Rubio a Roma, prove di disgelo con Vaticano e governo. Sarà prima dal Papa. Usa-Vaticano, prove di pace. Rubio da papa Leone per 45 minuti. Restano le distanze sul Medio OrienteIl capo della diplomazia americana chiede aiuto per i negoziati con Teheran. La penna in ulivo e il fermacarte a forma di palla: siparietto allo scambio dei doni ... quotidiano.net Vaticano, il segretario di Stato Usa Rubio dal Papa dopo settimane di tensioni con Trump: prove tecniche di treguaUna nota del Dipartimento americano parla di relazioni solide fra Stati Uniti e Santa Sede, e di impegno comune per la pace. Domani in scaletta gli appuntamenti con il ministro degli Esteri Antonio ... rtl.it Rubio lascia il Vaticano dopo due ore e mezza. Il Papa: "No a ideologie e fondamentalismi" https://tg.la7.it/esteri/rubio-roma-oggi-news-aggiornamenti-segretario-usa-07-05-2026-256399 - facebook.com facebook Vaticano, il segretario di Stato Usa Rubio dal Papa dopo settimane di tensioni con Trump: prove tecniche di tregua di @aciapparoni x.com