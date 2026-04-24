La Regione Campania ha stanziato 600mila euro per le visite di Papa Leone XIV a Napoli Pompei e Acerra
La Regione Campania ha approvato una delibera il 23 aprile per destinare 600mila euro destinati alle visite di Papa Leone XIV nelle città di Napoli, Pompei e Acerra. Le risorse copriranno le spese legate alla sicurezza e all’accoglienza degli eventi previsti l’8 e il 23 maggio. I fondi saranno erogati ai Comuni solo dopo aver presentato la rendicontazione delle spese sostenute.
La delibera approvata il 23 aprile copre sicurezza e accoglienza per gli eventi dell'8 e del 23 maggio, ma i Comuni riceveranno i soldi solo dopo aver rendicontato le spese.🔗 Leggi su Fanpage.it
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