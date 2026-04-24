La Regione Campania ha stanziato 600mila euro per le visite di Papa Leone XIV a Napoli Pompei e Acerra

La Regione Campania ha approvato una delibera il 23 aprile per destinare 600mila euro destinati alle visite di Papa Leone XIV nelle città di Napoli, Pompei e Acerra. Le risorse copriranno le spese legate alla sicurezza e all’accoglienza degli eventi previsti l’8 e il 23 maggio. I fondi saranno erogati ai Comuni solo dopo aver presentato la rendicontazione delle spese sostenute.