Papa Leone lancia un nuovo appello | Imploriamo la pace per il mondo intero

Il Papa ha rivolto un nuovo appello chiedendo la pace per tutto il mondo. Durante l’udienza generale, ha continuato la catechesi sulla Lumen gentium, soffermandosi sulla natura umana e divina della Chiesa. Ha parlato di questo tema senza fare riferimenti a eventi specifici o a personaggi. La sua comunicazione si è concentrata sul messaggio spirituale rivolto ai fedeli.

“Continuiamo il nostro cammino quaresimale in spirito di penitenza e di conversione, implorando la misericordia e la pace di Dio per noi e per il mondo intero“. Così Papa Leone XIV, nell’Udienza Generale del mercoledì, ha lanciato un nuovo appello affinché gli sconvolgimenti geopolitici in atto trovino veloce risoluzione. Parole che sono balsamo emolliente per l’attuale critico scenario geopolitico in cui il Santo Padre inserisce anche la catechesi sulla fragilità umana all’interno della Chiesa, quasi a voler rimarcare la fallibilità e la miopia umana che conducono a guerre e distruzioni. Nel consueto appuntamento del mercoledì, il Pontefice ha ripreso il ciclo di catechesi su “I Documenti del Concilio Vaticano II“, incentrando la sua meditazione sul tema: “Costituzione dogmatica Lumen gentium. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

4/3/26.Papa Leone XIV parteciperà al Meeting di Rimini il 22 agosto:accolto con gioia e grande riconoscenza dagli organizzatori l’annuncio della presenza del papa al Meeting in programma a Rimini dal 21 al 26 agosto. (Foto: col presidente della Fondazione x.com