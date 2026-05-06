Libano nuovi attacchi israeliani Appello dei vescovi per la pace

Nel Libano, l’IDF ha segnalato nuovi attacchi contro obiettivi di Hezbollah. In risposta, i vescovi della Chiesa Cattolica Greco Melkita hanno rivolto un appello affinché venga preservata la pace. La situazione rimane tesa con scontri in corso e richieste di calma da parte delle autorità ecclesiastiche. Nessuna notizia di vittime o danni specifici al momento.