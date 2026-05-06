Libano nuovi attacchi israeliani Appello dei vescovi per la pace

Da tv2000.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Libano, l’IDF ha segnalato nuovi attacchi contro obiettivi di Hezbollah. In risposta, i vescovi della Chiesa Cattolica Greco Melkita hanno rivolto un appello affinché venga preservata la pace. La situazione rimane tesa con scontri in corso e richieste di calma da parte delle autorità ecclesiastiche. Nessuna notizia di vittime o danni specifici al momento.

In Libano ci sono nuovi attacchi israeliani contro sedi di Hezbollah, a quanto riferisce l’IDF. L’appello dei vescovi della Chiesa Cattolica Greco Melkita: ci sia pace. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

libano nuovi attacchi israeliani appello dei vescovi per la pace
© Tv2000.it - Libano, nuovi attacchi israeliani. Appello dei vescovi per la pace

Libano, nuovi attacchi israeliani. Appello dei vescovi per la pace

Video Libano, nuovi attacchi israeliani. Appello dei vescovi per la pace

Notizie correlate

Leggi anche: In Libano nuovi attacchi israeliani. Padre Neuhuas: sete conquista di Israele non si fermerà

Leggi anche: Primo Maggio, Mcl Messina rilancia l’appello dei vescovi: “Il lavoro edifichi la pace”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Libano, nuovi attacchi israeliani contro Hezbollah; Attacchi israeliani uccidono diverse persone nel sud del Libano; Enormi nubi di fumo sul confine tra Libano e Israele: i nuovi attacchi dell'Idf contro Hezbollah; Libano, solo ieri 40 bombardamenti.

libano nuovi attacchi israelianiMedia, 'nuovi raid israeliani nel sud del Libano, recuperati 5 corpi'Diversi attacchi israeliani sono stati riportati in mattinata da località del sud del Libano: lo riferisce il giornale L'Orient-Le Jour, aggiungendo che, tra i luoghi colpiti, ci sono Zebqine, Qlaylé ... ansa.it

libano nuovi attacchi israelianiNel sud del Libano 8 morti in raid di Israele, compresi 3 soccorritoriBEIRUT - E' di almeno otto persone uccise, tra cui tre soccorritori della Protezione Civile, il bilancio dei morti di ieri nel sud del Libano meridionale a causa degli attacchi aerei israeliani, con l ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.