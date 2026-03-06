Passione senza confini La forza di Attila per l’Inter Arriva dall’Ungheria il tifoso che c’è Ogni Volta

Un tifoso ungherese si distingue per la sua dedizione verso l’Inter, arrivando dall’estero per seguire le partite. È lui a rappresentare la passione senza confini della tifoseria nerazzurra, dimostrando con i suoi viaggi la fedeltà al club. Ogni volta che si avvicina il momento di una partita, canta la frase “Con tutti quei chilometri che ho fatto per te”, anche se le distanze sono considerevoli o minime.

"Con tutti quei chilometri che ho fatto per te". Lo canta ogni interista a inizio partita, anche chi di distanze ne copre ben poche. I tifosi non sono tutti uguali, del resto. Ci sono gli ultrà con il bene e il male del loro mondo, i “tifosotti” del primo anello sempre pronti a criticare, gli abbonati da una vita e gli occasionali che vengono una volta all’anno. Poi c’è Attila Séra che per la sua Inter, quanto a chilometri, quest’anno ne ha già macinati 80mila e non è ancora finita. Lui c’è davvero “ Ogni Volta ” come è scritto nello stendardo che porta con sè, ispirato alla canzone di Vasco elevata a inno del popolo nerazzurro. “Ogni Volta”, per Attila, significa prendere un aereo da Budapest e raggiungere Milano o qualsiasi altra città dove gioca la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

