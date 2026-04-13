Chiara Ferragni e il caso pandoro-gate | ecco perché l’influencer è stata prosciolta

Lo scorso gennaio, un procedimento legale ha portato al proscioglimento dell’influencer in relazione a una sponsorizzazione di pandoro e uova di Pasqua. La decisione, formulata con il pronunciamento di “non luogo a procedere”, si è basata sulla considerazione che non vi fosse stata una “minorata difesa” dei follower coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli utenti sui limiti delle responsabilità degli influencer nelle promozioni commerciali.

Il “non luogo a procedere” che lo scorso gennaio ha visto il proscioglimento di Chiara Ferragni dalla ben nota vicenda riguardante la sponsorizzazione per l’acquisto di pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua si basa sulla mancanza della “minorata difesa” dei suoi follower. È questo il senso delle parole scritte dal giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza che risale al 14 gennaio 2026. Le motivazioni del giudice. In pratica, i milioni di persone che la seguono sui social sono in grado di capire da soli se i consigli dell’influencer siano corretti o “ingannevoli”. “Ipotizzare che, il solo fatto che un consumatore...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Ferragni e il caso pandoro-gate: ecco perché l’influencer è stata prosciolta Chiara Ferragni tornerà in TV? L’influencer vorrebbe dare lustro alla sua carriera dopo il caso pandoro gateDopo mesi difficili e al centro dell’attenzione mediatica, Chiara Ferragni sembra pronta a riaprire un nuovo capitolo della sua carriera. Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate: “Pubblicità ingannevole, ma follower non hanno cieca fiducia”Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate: riconosciuta la "pubblicità ingannevole", ma esclusa l'aggravante relativa alla minorata difesa dei... Chiara Ferragni assolta per il Pandoro Gate: ecco perché non poteva andare diversamente