Manfredonia come si fa a rompere una panchina di marmo così spessa?

Stamattina sul Lungomare del Sole a Siponto, le Guardie Ambientali Italiane hanno trovato una panchina di marmo rotta. La panchina, molto spessa, risultava danneggiata e abbandonata lungo la passeggiata. L’episodio ha suscitato sdegno tra i presenti, che hanno segnalato il danno alle autorità competenti. La scoperta ha attirato l’attenzione degli abitanti e dei visitatori della zona.

🛑 Manfredonia 8 marzo 2026Come si fa a rompere una panchina di marmo così spessa? E soprattutto, perché? Stamattina sul Lungomare del Sole a Siponto, le Guardie Ambientali Italiane, hanno trovato questa scena vergognosa. Una panchina di marmo spessa oltre 10 cm è stata letteralmente spaccata e il pezzo è stato buttato oltre la ringhiera, finendo tra le sterpaglie verso il mare, come si vede chiaramente nelle foto. Non si tratta solo di un danno a un arredo urbano, aggiunge Manzella, è un atto di pura inciviltà contro un bene di tutti. Viene spontaneo chiedersi con quale forza e con quale mentalità si possa arrivare a distruggere una panchina di marmo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

