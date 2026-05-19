Caso Pamela Genini nuove ricerche a Sant’Omobono Dolci convocato dai carabinieri - Foto e video

Nuove attività investigative sono in corso a Sant’Omobono nel caso Pamela Genini, con ricerche che coinvolgono anche unità cinofile specializzate nella ricerca di resti umani. I carabinieri hanno convocato un uomo, noto come Dolci, per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Le operazioni, coordinate dalla Procura di Bergamo, sono programmate per continuare nei prossimi giorni. Sul posto sono presenti anche fotografie e video delle operazioni in corso.

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LE INDAGINI. In campo anche unità cinofile specializzate nella ricerca di resti umani. Le operazioni, coordinate dalla Procura di Bergamo, proseguiranno per più giorni. Sono in corso nella giornata di martedì 19 maggio, in alcune aree rurali della Bergamasca nuove attività di ricerca nell’ambito delle indagini sul vilipendio del cadavere di Pamela Genini, uccisa lo scorso 14 ottobre a Milano. Il personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, con il supporto degli specialisti del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, sta eseguendo un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo. L’attività è finalizzata al ritrovamento della testa che, allo stato, non è ancora stata rinvenuta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caso Pamela Genini, nuove ricerche a Sant’Omobono. Dolci convocato dai carabinieri - Foto e video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CASO PAMELA GENINI: Non sono stato io: Francesco Dolci rompe il silenzio sulla tomba profanata Sullo stesso argomento Pamela Genini, Francesco Dolci in caserma dai carabinieriFrancesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è recato questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Leggi anche: Pamela Genini, tomba profanata: oggi l’ex Dolci dai carabinieri di Bergamo Caso Pamela Genini, nuove ricerche dei carabinieri nelle aree rurali della Bergamasca x.com Profanazione della tomba di Pamela Genini, perquisite fino a tarda notte le case di Dolci e dei genitori reddit Testa di Pamela Genini, arriva la notizia più sconvolgenteScopri gli sviluppi inquietanti nel caso di Pamela Genini, uccisa a Milano. Le indagini si intensificano, coinvolgendo nuove ricerche e accuse contro France ... bigodino.it Caso Pamela Genini, nuove ricerche dei carabinieri nelle aree rurali della BergamascaIn campo anche unità cinofile specializzate nella ricerca di resti umani. Le operazioni, coordinate dalla Procura di Bergamo, proseguiranno per più giorni. ecodibergamo.it