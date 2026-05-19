Recentemente sono state condotte ricerche sull’utilizzo dei cani molecolari per individuare resti umani sepolti nei terreni agricoli. Questi cani vengono addestrati a rilevare tracce di DNA e sostanze specifiche rilasciate dai resti umani, anche quando sono sepolti da molto tempo. Sono state sollevate domande riguardo a chi possa aver organizzato la profanazione di una tomba, avvenuta dopo un omicidio. Le indagini si concentrano sull’uso di queste unità cinofile per raccogliere prove e chiarire i fatti.

? Punti chiave Come possono i cani molecolari individuare i resti nei terreni agricoli?. Chi ha orchestrato la profanazione della tomba dopo l'omicidio?. Dove sono stati nascosti i resti della modella nei campi?. Perché l'ex compagno è indagato per il vilipendio della salma?.? In Breve Ricerca con due cani molecolari nelle aree rurali di proprietà di Francesco Dolci.. Gianluca Soncin, ex fidanzato della vittima, aveva allertato le autorità il 14 ottobre 2025.. Profanazione della tomba scoperta a marzo presso il cimitero di Strozza, provincia di Bergamo.. Indagato per vilipendio Francesco Dolci per il mancato ritrovamento della salma nel terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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