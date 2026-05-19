Pamela Genini dove cercano la sua testa | l' ultima inquietante pista
Nella vicenda che ha sconvolto la comunità, si indaga sulla scomparsa della testa di Pamela Genini, dopo che il suo corpo è stato trovato decapitato. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti dell’ex partner della vittima, sospettato di aver nascosto la testa e di aver profanato la tomba. Le indagini sono in corso, e si stanno esaminando le prove raccolte nel tentativo di chiarire quanto accaduto. La ricerca si concentra sulle aree circostanti al luogo del ritrovamento.
Decapitata. E ora si cerca la testa di Pamela Genini: il sospetto è che il suo ex possa averla nascosta, dopo aver profanato la tomba per decapitarla, appunto. È questa la pista su cui stanno lavorando gli investigatori, impegnati in queste ore nelle ricerche all’interno dei terreni riconducibili alla famiglia Dolci, sulle colline bergamasche. A battere la vasta area boschiva sono anche Claus e Hula, i cani del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, chiamati a scandagliare ogni angolo della proprietà con il loro fiuto. Gli inquirenti ipotizzano che Francesco Dolci, ex compagno della 29enne assassinata a Milano nell’ottobre scorso dal convivente Gianluca Soncin, possa aver occultato i resti dopo la profanazione della tomba nel cimitero di Strozza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Pamela Genini, chi ha profanato la sua bara - 1mattina News 17/04/2026
Sullo stesso argomento
Pamela Genini, i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco DolciNon c’è ancora pace per i familiari di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 14 ottobre dall’ex fidanzato, Gianluca Soncin, il cui cadavere è...
I carabinieri cercano la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci: “Operazione complessa”Potrebbero essere arrivate a una svolta le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa dal compagno lo...
Pamela Genini, gli investigatori cercano la testa nei terreni di Francesco Dolci #FrancescoDolci x.com
I carabinieri cercano la testa di Pamela Genini nelle proprietà rurali di Francesco Dolci a Sant'Omobono Terme. facebook
Profanato il cadavere di Pamela Genini, carabinieri cercano immagini loculo reddit
Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e in aree rurali vicinePer le ricerche è stato chiesto il supporto di un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani, proveniente dal centro carabinieri cinofili ... fanpage.it
Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e nelle campagne attorno a GravereCarabinieri, unità cinofile e specialisti al lavoro nelle campagne per cercare la parte del corpo mai ritrovata della donna uccisa nel 2009 ... giornalelavoce.it