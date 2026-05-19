Pamela Genini dove cercano la sua testa | l' ultima inquietante pista

Nella vicenda che ha sconvolto la comunità, si indaga sulla scomparsa della testa di Pamela Genini, dopo che il suo corpo è stato trovato decapitato. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti dell’ex partner della vittima, sospettato di aver nascosto la testa e di aver profanato la tomba. Le indagini sono in corso, e si stanno esaminando le prove raccolte nel tentativo di chiarire quanto accaduto. La ricerca si concentra sulle aree circostanti al luogo del ritrovamento.

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