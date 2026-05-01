Il Palermo chiude il campionato al Barbera con una vittoria in rimonta | battuto 3-2 il Catanzaro

Il Palermo conclude il campionato al stadio Barbera con una vittoria in rimonta contro il Catanzaro, finita 3-2. La partita si è giocata davanti a oltre 28.000 spettatori il primo maggio. La gara si è caratterizzata per errori tecnici di entrambe le squadre e ha visto i padroni di casa recuperare lo svantaggio iniziale. La vittoria sancisce la fine della stagione per i siciliani.

Il Palermo di Pippo Inzaghi chiude il proprio campionato casalingo con un successo di fronte a più di 28000 spettatori nella festa del 1° maggio: contro il Catanzaro finisce 3-2 al termine di una gara caratterizzata da diversi errori sul piano tecnico, da una parte e dall’altra. Pittarello apre.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pasqua con vittoria al Barbera per il Palermo: Palumbo e Ranocchia stendono l'AvellinoUn gol per tempo per la squadra di Inzaghi, in superiorità numerica per tutta la ripresa dopo il rosso a Izzo alla fine del primo tempo. Palermo-Catanzaro, blindato il Barbera: vietato l’accesso agli ospiti? Cosa sapere Il Gos blocca il settore ospiti dello stadio Barbera per Palermo-Catanzaro di venerdì. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palermo Women, si chiude in bellezza; Parco Uditore a rischio chiusura, la decisione: non aprirà al pubblico il 25 aprile e il primo maggio; Guida alla 36ª giornata di Serie B. Palermo in casa Reggiana. Chiude la Samp a Cesena; Il Palermo vuole chiudere bene: Ai play off per dare tutto. Repubblica: Il Palermo aspetta i play-off. Guida ai rebus degli spareggiIl Palermo è matematicamente quarto e vola in semifinale playoff: l’analisi di Repubblica tra avversari e calendario degli spareggi. ilovepalermocalcio.com Palermo, il traguardo è fissato e ora si guarda alla fase decisivaIl pareggio per 1-1 contro la Reggiana rappresenta uno spartiacque nella stagione del Palermo. Al termine di una gara combattuta, i rosanero escono dal campo con un punto che consolida la posizione in ... mediagol.it PLAYOFF SERIE C MASCHILE 2026 Si chiude il nostro percorso con una battaglia fino all’ultimo punto Country Club Palermo vs Green Padel 2-1 Una sconfitta che fa male, ma che non cancella il grande cammino fatto Usciamo dai playoff a tes - facebook.com facebook