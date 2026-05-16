La semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo si svolge in un momento di grande attesa, con le due squadre che si preparano a sfidarsi in questa fase decisiva. La partita si gioca al Barbera e sarà possibile seguirla in diretta televisiva. Entrambe le formazioni arrivano con una vittoria ciascuna nelle sfide di campionato, creando un equilibrio che si svela anche nelle probabili scelte di formazione. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre in vista della gara di ritorno.

Catanzaro-Palermo è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Una vittoria a testa nella regular season. Sicuramente, quella che ha avuto maggiore valore – il ritorno si è giocato quando tutto era deciso – è stata quella del Catanzaro che al Ceravolo ha battuto uno a zero la truppa di Pippo Inzaghi. Ma nei playoff ci sono pochi conti da tenere in considerazione. Chi sta meglio va avanti. La sensazione netta è che il passaggio del turno si deciderà poi nella sfida di ritorno in programma la prossima settimana. E, in generale, sono i siciliani favoriti per un paio di motivi. Il primo: il fatto di aver saltato un turno è importante, sia nella testa che nella mente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Palermo: si decide tutto al Barbera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Sorteggi europei completati e al via la 27esima

Sullo stesso argomento

Pronostico Braga-Betis: si decide tutto al ritornoBraga-Betis è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico L’ultima vittoria del Betis è stata...

Palermo-Catanzaro, blindato il Barbera: vietato l’accesso agli ospiti? Cosa sapere Il Gos blocca il settore ospiti dello stadio Barbera per Palermo-Catanzaro di venerdì.

Verso Catanzaro-Palermo, comunicato degli ultras giallorossi: Basta divietiVerso Catanzaro-Palermo, comunicato degli ultras giallorossi: Basta divieti ... mediagol.it

Pronostico Catanzaro vs Palermo – 17 Maggio 2026La sfida di Serie B tra Catanzaro e Palermo andrà in scena il 17 Maggio 2026 alle 20:00 presso lo storico Stadio Nicola Ceravolo. Un contesto che promette ... news-sports.it