Palermo-Catanzaro mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Palermo e Catanzaro, valida per il ritorno di una sfida di playoff. Il Palermo, allenato da Inzaghi, si trova in una posizione difficile dopo aver perso 3-0 all’andata. La squadra ha bisogno di una vittoria con almeno quattro gol di scarto per qualificarsi. Le quote e le previsioni sono già state pubblicate, ma il risultato rimane aperto fino al fischio finale.

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È spalle al muro il Palermo di Inzaghi, chiamato a rimontare 3 gol di svantaggio sul Catanzaro dopo la pesante sconfitta della gara d’andata. Rosanero irriconoscibili, travolti dai calabresi durante l’arco della gara e che giocheranno in un clima surreale di aperta contestazione per un altro campionato buttato via senza riuscire mai a lottare realmente per la promozione in massima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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