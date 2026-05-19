Palermo-Catanzaro mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Palermo e Catanzaro, valida per il ritorno di una sfida di playoff. Il Palermo, allenato da Inzaghi, si trova in una posizione difficile dopo aver perso 3-0 all’andata. La squadra ha bisogno di una vittoria con almeno quattro gol di scarto per qualificarsi. Le quote e le previsioni sono già state pubblicate, ma il risultato rimane aperto fino al fischio finale.

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È spalle al muro il Palermo di Inzaghi, chiamato a rimontare 3 gol di svantaggio sul Catanzaro dopo la pesante sconfitta della gara d’andata. Rosanero irriconoscibili, travolti dai calabresi durante l’arco della gara e che giocheranno in un clima surreale di aperta contestazione per un altro campionato buttato via senza riuscire mai a lottare realmente per la promozione in massima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Catanzaro (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palermo - Catanzaro 3-2: bella reazione dei rosa, prove generali di Playoff! Sullo stesso argomento Catanzaro-Palermo (domenica 17 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Catanzaro ospita il Palermo al Ceravolo nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, consapevole dell’importanza di una vittoria nel primo... Catanzaro-Palermo (domenica 17 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Catanzaro ospita il Palermo al Ceravolo nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, consapevole dell’importanza di una vittoria nel primo... Il @Palermofficial attende di conoscere l'avversaria playoff: sale la febbre biglietti Stasera Catanzaro-Avellino: una delle due sfiderà i rosa nella semifinale. Partita la vendita dei tagliandi per il match di ritorno di mercoledì 20 al Barbera @TgrRai x.com Palermo-Catanzaro, chiusura del settore ospiti del Barbera: il comunicatoDiposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catanzaro in ogni settore dell'impianto: ecco tutte le disposizioni dell'ONMS e del GOS ... forzapalermo.it Pronostico Palermo-Catanzaro, rosanero sul baratro: Aquilani può fare la storiaPalermo-Catanzaro è una semifinale playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:00: statistiche, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Catanzaro ha battuto Avellino per avanzare alle semifinali dei playoff di Serie B. Catanzaro 3:0 Avellino. reddit