Nella sfida di ritorno dei quarti di Champions League, il Barcellona affronta l’Atletico Madrid dopo aver perso per 2-0 nella gara di andata. La squadra catalana cerca di rimontare il risultato e passare il turno, affidandosi anche a Yamal, giovane talento in cerca di un risultato importante. La partita si gioca in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per avanzare nella competizione.

Nel ritorno dei quarti di Champions League, i blaugrana ripartono dalla sconfitta per 0-2 incassata al Nou Camp: per l'impresa serve una vittoria larga E' forse la sfida dei quarti più attesa per la sorpresa del risultato dell'andata: il Barcellona, adesso, è chiamato a ribaltare un clamoroso 0-2 subìto al Nou Camp dalla squadra del Cholo Simeone. Un'impresa che non sarà facile da realizzare ma che è nelle potenzialità dei blaugrana. E allora scopriamo pronostico e quote di Atletico Madrid-Barcellona in programma martedì 14 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atletico Madrid-Barcellona, Yamal a caccia di un clamoroso ribaltone: il pronostico

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