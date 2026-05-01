Oggi si gioca una partita importante tra Palermo e Catanzaro al stadio Barbera. Il Palermo, guidato dall’allenatore Inzaghi, cerca di mantenere il ritmo in vista dei playoff, mentre il Catanzaro, posizionato al quinto posto in classifica, vuole consolidare la propria posizione. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, che puntano a ottenere i tre punti per avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

? Cosa sapere Palermo e Catanzaro si sfidano oggi al Barbera per la classifica playoff.. Il Palermo di Inzaghi punta al ritmo per i playoff contro il quinto Catanzaro.. Il Palermo di Inzaghi affronta oggi alle 15:00 il Catanzaro di Aquilani nel Benteggio, un confronto che vede le due formazioni impegnate in una sfida di alto livello per testare le proprie carte in vista degli imminenti spareggi per la promozione. Tra i vicoli della città di Palermo e le strade che portano verso il sud della Calabria, si respira l’aria elettrica di chi sa che la stagione sta per toccare il suo apice. Al Barbera, il campo dove si scontrano queste due realtà, non si gioca solo per tre punti, ma per stabilire gerarchie mentali e fisiche prima del momento decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo-Catanzaro: sfida decisiva tra Inzaghi e Aquilani per i playoff

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