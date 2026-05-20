Palermo-Catanzaro 2-0 le pagelle | Pohjanpalo è sempre un cecchino Palumbo sfortunato

Nel match tra Palermo e Catanzaro, il risultato finale è stato di 2-0 in favore dei siciliani, con le reti di Pohjanpalo e Rui Modesto. Pohjanpalo si conferma come un attaccante preciso e determinato, mentre Palumbo ha avuto un'occasione sfumata. Nonostante la prestazione di carattere, la squadra ospite non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata, terminata 3-0. La sconfitta ha portato alla eliminazione dai playoff per la formazione di Inzaghi.

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