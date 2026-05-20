Palermo-Catanzaro 2-0 le pagelle | Pohjanpalo è sempre un cecchino Palumbo sfortunato
Nel match tra Palermo e Catanzaro, il risultato finale è stato di 2-0 in favore dei siciliani, con le reti di Pohjanpalo e Rui Modesto. Pohjanpalo si conferma come un attaccante preciso e determinato, mentre Palumbo ha avuto un'occasione sfumata. Nonostante la prestazione di carattere, la squadra ospite non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata, terminata 3-0. La sconfitta ha portato alla eliminazione dai playoff per la formazione di Inzaghi.
Non è bastata una prestazione di carattere per rimontare il 3-0 dell'andata: il Palermo batte il Catanzaro 2-0 grazie alle reti di Pohjanpalo e Rui Modesto ma la squadra di Inzaghi esce di scena dai playoff. Il sogno promozione, dunque, svanisce ancora una volta. La squadra si è impegnata, tutti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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